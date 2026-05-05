Chez Chanel, Matthieu Blazy fait des souliers l'accessoire le plus désirable
En moins d’un an, Matthieu Blazy a transformé la chaussure Chanel en terrain d’expérimentation, entre héritage et irrévérence subtile.
En moins d’un an, Matthieu Blazy a transformé la chaussure Chanel en terrain d’expérimentation, entre héritage et irrévérence subtile.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.