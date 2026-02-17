Observatoires : l’art de regarder autrement au MAH de Genève
Au Musée d’art et d’histoire de Genève, Observatoires s’impose comme une expérience à part, une exposition qui invite à ralentir et à déplacer son regard.
Au Musée d’art et d’histoire de Genève, Observatoires s’impose comme une expérience à part, une exposition qui invite à ralentir et à déplacer son regard.
Avec sa campagne Printemps-Été 2026, Loewe inaugure sous l’impulsion de Jack McCollough et Lazaro Hernandez un langage visuel solaire et charnel, où modernité instinctive et sensualité graphique s’entrelacent