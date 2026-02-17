Articles associés

L'Officiel Art

"Wonderland" : la rétrospective qui révèle l’univers secret d’Annie Leibovitz

La Fondation Marta Ortega Pérez dévoile à La Corogne la première grande rétrospective espagnole consacrée à l’immense portraitiste américaine.

20.11.2025 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

Le Max Mara Art Prize for Women inaugure une ère itinérante et internationale

Le Max Mara Art Prize for Women entame une nouvelle phase de son histoire en devenant nomade, affirmant plus que jamais sa vocation internationale et son engagement en faveur des artistes femmes.

26.01.2026 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

"From the Heart to the Hand" : l'exposition culte de Dolce&Gabbana s'envole pour Miami

Après Milan, Paris et Rome, l’exposition immersive From the Heart to the Hands arrive à l’Institute of Contemporary Art de Miami, célébrant la poésie italienne du style selon Dolce&Gabbana.

14.11.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Laura Wasser, nouvelle alliée cœur et style de Reformation

Avec l’avocate star du divorce Laura Wasser, Reformation signe une campagne manifeste pour célébrer les nouveaux départs, entre style affirmé et engagement solidaire.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Pierpaolo Piccioli réunit authenticité et humanité dans la nouvelle campagne Balenciaga

Balenciaga dévoile une campagne où authenticité, identité et humanité se mêlent sous l’œil de David Sims.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Lily Collins est nommée nouvelle ambassadrice mondiale de Zalando

L’actrice et productrice Lily Collins devient la première ambassadrice mondiale de Zalando, incarnant une vision européenne, libre et affirmée de la mode.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

Coup de cœur : le sac Pivot de Versace

Présenté sur le podium Printemps-Été 2026, le sac Pivot incarne une vision sculpturale et sensuelle du luxe Versace, entre héritage milanais et modernité assumée.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Be Well

Comment accorder sa vie aux phases de la Lune ?

Souvent relégué au rang de curiosité céleste, le cycle lunaire demeure pourtant une boussole millénaire pour orienter nos intentions, nos actions et nos transformations intérieures.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

La 1ère campagne Loewe de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, un nouveau langage visuel

Avec sa campagne Printemps-Été 2026, Loewe inaugure sous l’impulsion de Jack McCollough et Lazaro Hernandez un langage visuel solaire et charnel, où modernité instinctive et sensualité graphique s’entrelacent

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Pop Culture

Le club de lecture de Dua Lipa fait escale à Paris

Le 25 février prochain, la pop star Dua Lipa investira le bar De Vie pour une édition parisienne de son book club Service95, entre échanges de livres et atelier de céramique.

16.02.2026 by Pauline Borgogno
L'Officiel Art

Observatoires : l’art de regarder autrement au MAH de Genève

Au Musée d’art et d’histoire de Genève, Observatoires s’impose comme une expérience à part, une exposition qui invite à ralentir et à déplacer son regard.

17.02.2026 by Pascale Savary