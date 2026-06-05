Le style désinvolte de Courtney Grow s'invite chez Reformation
Avec une capsule de 18 pièces en édition limitée, Reformation et Courtney Grow réinventent le vestiaire estival à travers une mode libre et intuitive.
Avec une capsule de 18 pièces en édition limitée, Reformation et Courtney Grow réinventent le vestiaire estival à travers une mode libre et intuitive.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”