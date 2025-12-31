Le Monogram Louis Vuitton, 130 ans d’un emblème vivant
À l’aube de 2026, Louis Vuitton célèbre les 130 ans de sa toile Monogram, icône absolue où se conjuguent héritage, création et désir de transmission.
À l’aube de 2026, Louis Vuitton célèbre les 130 ans de sa toile Monogram, icône absolue où se conjuguent héritage, création et désir de transmission.
Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.