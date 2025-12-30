Fauré Le Page suspend le temps avec sa collection Cloud 7
Inspirée de l’aube parisienne, la collection Cloud 7 de Fauré Le Page capture cet instant suspendu où la ville hésite encore à s’éveiller.
Le royaume de Disney n’aura jamais sa montagne. Dans les années 60, après le succès de Disneyland, Walt Disney imaginait une station de sports d’hiver idéale, presque futuriste, nichée au cœur la forêt nationale de Sequoia, dans les montagnes de la Sierra Nevada en Californie. C’était sans compter les militants écologistes... et les avalanches.
Installée depuis des décennies sur les pistes de Val d’Isère, La Folie Douce est une institution qui ne cesse de faire parler d’elle. Véritable temple de la fête sur les pistes, son image tout en décibels cache en vérité un projet alliant passion pour la restauration et détermination sans faille de son fondateur, Luc Reversade. Nous lui avons rendu visite sur place, le temps d’un après-midi. Portrait.