Fendi célèbre "Emily in Paris" dans une capsule glamour
Fendi célèbre l’arrivée de la cinquième saison d’Emily in Paris avec une capsule exclusive où le glamour romain rencontre l’insouciance chic de la série.
Fendi célèbre l’arrivée de la cinquième saison d’Emily in Paris avec une capsule exclusive où le glamour romain rencontre l’insouciance chic de la série.
Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…