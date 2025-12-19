Dior Fall 2026, une élégance plurielle pour habiter le quotidien
Avec la collection Fall 2026, Dior esquisse un vestiaire aux multiples visages, où l’héritage de la Maison dialogue avec une modernité libre et profondément personnelle.
Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…