Dior Fall 2026, une élégance plurielle pour habiter le quotidien

Avec la collection Fall 2026, Dior esquisse un vestiaire aux multiples visages, où l’héritage de la Maison dialogue avec une modernité libre et profondément personnelle.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of Dior

Chez Schiaparelli, le bouton devient bijou, entre art et anatomie

À l’automne-hiver 2025-2026, Schiaparelli sublime le bouton-bijou en sculpture dorée, entre héritage artistique et audace contemporaine.

18.12.2025 by Pauline Borgogno
Iris van Herpen, première lauréate du Design for Nature Award

Entre poésie organique et rigueur éthique, Iris van Herpen est sacrée première lauréate du Perrier-Jouët Design for Nature Award, affirmant un design en dialogue avec le vivant.

18.12.2025 by Pauline Borgogno
L'art d’aimer, en toute intimité, par AMI Paris

Avec The Intimate Celebration, AMI Paris célèbre l’amour loin du tumulte, dans la douceur d’une intimité libre et sincère.

18.12.2025 by Pauline Borgogno

Louis Vuitton Trunk Edition, l’art du vestiaire durable et élégant

Avec la Trunk Edition Fall-Winter 2026, Louis Vuitton revient à sa première malle pour façonner un vestiaire masculin intemporel, pensé pour durer et se porter sans effort.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
L'aventure Mauricienne avec The Lux Collective

L’hiver est là avec son lot de matins gris et de températures avoisinant le bas du thermomètre, et avec lui l’envie de s’envoler au soleil devient irrésistible. Direction la vedette de l’océan Indien : l’île Maurice !

19.12.2025 by Pascale Savary
Jay Chou : "La musique dépasse toutes les frontières"

Après une tournée mondiale de six ans, Jay Chou s’est éloigné des projecteurs pour retrouver le calme où sa créativité prend racine. Un quart de siècle après ses débuts, il voit plus clairement ce qu’il souhaite transmettre, et ce qu’il est prêt à réinventer. Un nouvel album, une autre tournée et une vague d’idées fraîches se dessinent déjà pour 2026…

19.12.2025 by Angel Fong et Chris Chan
Pieter Mulier, prochain directeur artistique de Versace ?

Dans la fashion sphere, le nom de Pieter Mulier circule avec insistance comme la clé d’un nouveau cycle pour Versace.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
À l’Hôtel du Louvre, une parenthèse gourmande inspirée d'Emily in Paris

Au cœur du 1er arrondissement, l’Hôtel du Louvre réinvente l’art de vivre parisien à travers une collection d’expériences aussi élégantes qu’audacieuses.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
Fendi célèbre "Emily in Paris" dans une capsule glamour

Fendi célèbre l’arrivée de la cinquième saison d’Emily in Paris avec une capsule exclusive où le glamour romain rencontre l’insouciance chic de la série.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
À Séoul, G-DRAGON sublime la Plume iconique de Chanel

À l’occasion de ses concerts de tournée mondiale 2025 à Séoul, G-DRAGON a incarné l’audace libre de Chanel en portant la broche Plume 1932 de la Maison.

19.12.2025 by Pauline Borgogno
