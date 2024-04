Fashion Week

Roberto Cavalli, printemps-été 2019 Menswear

Pour sa première collection masculine chez Roberto Cavalli, Paul Surridge part des bases ritales un brin bling de la maison et les transforme en un vestiaire hétéroclite, urbain, plus low-profile qu'on aurait pu le croire. L'idée ? Des silhouettes fluides, un peu rétro, mais très efficaces, un sens edgy de la coupe, et une omniprésence du sportswear, des pieds à la tête. L'apanage d'une nouvelle jeunesse qui revendique la liberté comme crédo, et s'émancipe des règles établies pour en créer d'autres qui leurs sont propres.