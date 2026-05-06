Tory Burch célèbre l'évasion avec "Splash", sa collection high summer
Pensée comme une échappée belle, Splash de Tory Burch incarne un été vibrant entre lumière, mer et liberté.
Pensée comme une échappée belle, Splash de Tory Burch incarne un été vibrant entre lumière, mer et liberté.
La 61e Exposition internationale d'art de Venise confirme son statut d'épicentre des liens entre mode et art contemporain. De Bottega Veneta à Louis Vuitton, en passant par Zegna et Bvlgari, tous les projets incontournables, du luxe au mécénat en passant par les grandes expositions, sont à découvrir sur les rives de la lagune.