H&M x Glenn Martens : quand la mode déjoue les codes avec humour et audace

La collection Glenn Martens pour H&M célèbre la liberté stylistique à travers une garde-robe caméléon et une campagne aussi décalée qu’iconique.

20.10.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of H&M

