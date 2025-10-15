'Warmer Together" : Moncler célèbre l’amitié éternelle d'Al Pacino et Robert De Niro
Moncler réunit Al Pacino et Robert De Niro dans une ode cinématographique à la chaleur humaine, portée par l’émotion, la mémoire et le lien indéfectible.
Quoi de plus chic que de s'endormir dans un pyjama en soie ? À l’occasion de son dixième anniversaire, l'hôtel de l'avenue Gabriel imagine « Suite 504 », une capsule de nuit en édition limitée avec la marque italienne Morpho + Luna.
Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fifin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.