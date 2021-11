Françoise lance FIRST, une ligne dédiée à l'upcycling alliant mode, éthique et désir

On en rêvait, Johanna Senyk l'a fait ! Sous son label Françoise, la jeune créatrice a réussi le pari de développer une ligne haut de gamme entièrement dédiée à l'upcycling. Avec FIRST, luxe, qualité et sens ne font qu'un.