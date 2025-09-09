Articles associés

coat high heel adult female person woman handbag overcoat couch bread

Industry Trends

Chez Ferragamo, une ode cinématographique à l’élégance italienne

La maison Ferragamo revisite son héritage à travers une campagne inspirée du cinéma italien.

09.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Tommy Hilfiger réinvente le style prep avec JISOO dans "The Hilfiger Racing Club"

La campagne Fall 2025 fusionne élégance preppy et passion automobile avec l’icône JISOO.

08.09.2025 by Pauline Borgogno
glasses face head person portrait adult female woman coat formal wear

Industry Trends

Hailey Bieber, nouvelle égérie mondiale de DKNY, incarne l’élégance urbaine moderne

DKNY dévoile une campagne avec Hailey Bieber, symbole d’un style new-yorkais réinventé.

09.09.2025 by Pauline Borgogno

accessories sunglasses clothing fur coat adult female person woman glasses

Industry Trends

Erin Wasson incarne l’authenticité pour GIGI STUDIOS avec la campagne "IN THE RAW"

GIGI STUDIOS révèle une vision de liberté et d’élégance épurée à travers Erin Wasson.

09.09.2025 by Pauline Borgogno
publication adult female person woman book magazine

Fashion Week

L'Oréal Paris célèbrera la sororité et l’émancipation au défilé de la Paris Fashion Week

Le 29 septembre, L’Oréal Paris réinvente le slogan "Liberté, Égalité, Sororité" lors d’un défilé inclusif à l’Hôtel de Ville.

09.09.2025 by Pauline Borgogno
trophy mailbox

Joaillerie

Tiffany & Co. réinvente l’art du trophée à l’US Open 2025

La Maison célèbre son héritage à l’US Open avec une raquette joaillière d’exception.

09.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing dress formal wear fashion gown evening dress jewelry necklace wedding gown person

Femmes

Amanda Seyfried illumine la Mostra de Venise dans une robe Prada au nœud rouge éclatant

L’actrice a ébloui la Mostra 2025 dans une robe Prada bleu nuit, rehaussée d’un audacieux nœud rouge.

09.09.2025 by Pauline Borgogno
nyc

Voyage

The Greenwich Hotel : bienvenue chez Robert De Niro

Alors que l’hôtellerie newyorkaise poursuit sa quête vers le toujours plus haut, toujours plus luxueux, certains établissements jouent la carte de l’élégance intemporelle. Downtown, le quartier de TriBeCa abrite un petit bijou d’hôtel de charme, le Greenwich Hotel. Visite.

04.09.2025 by Christian-Luc Parison
balmain hair extensions hair care styling adult female person woman clothing underwear lingerie hair

French Riviera

S.O.S Cheveux : quel rituel adopter après l'été ?

L’art de la renaissance capillaire, entre gestes couture, science et brillance.

26.08.2025 by Kamel Boussekaoui