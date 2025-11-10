Desigual x EGONLAB : quand le chaos urbain rencontre la sérénité du mouvement
La maison barcelonaise s’allie aux créateurs parisiens d’EGONLAB pour une collection où l’énergie de la ville dialogue avec la grâce du geste.
La maison barcelonaise s’allie aux créateurs parisiens d’EGONLAB pour une collection où l’énergie de la ville dialogue avec la grâce du geste.
Du 13 au 16 novembre, Paris Photo reprend ses quartiers sous la verrière du Grand Palais. Avec 220 exposants venus de 33 pays, la plus grande foire de photographie au monde affine son parcours autour de cinq secteurs, pour une immersion totale dans la création contemporaine. Des archives argentiques aux pixels génératifs, voici nos cinq haltes incontournables.
Depuis sa création au bord de la plage de Grand Baie face à la Pointe aux Canonniers, le Royal Palm s’est imposé comme un refuge luxueux et intimiste. Un palace élégant qui fête cette année son quarantième anniversaire.