Industry Trends

Burberry célèbre la saison des fêtes avec sa campagne 'Twas The Knight Before…

La maison anglaise célèbre Noël 2025 avec ’Twas The Knight Before…, une campagne entre humour, élégance et hospitalité.

07.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Louis Vuitton célèbre la magie des fêtes avec "Le Voyage des Lumières"

La Maison Louis Vuitton dévoile une campagne poétique et lumineuse, célébrant l’art du voyage et la magie des fêtes.

10.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Sous le soleil d’hiver, la famille Thom Browne se rassemble à la campagne

Dans la quiétude vallonnée de l’Hudson, Thom Browne signe une ode à la nature et à l’uniforme revisité, entre plein air et raffinement nocturne.

03.11.2025 by Pauline Borgogno

The Art Gallery - Louis-Paul Caron - DANAE.IO

L'Officiel Art

Paris Photo 2025 : que voir au Grand Palais cette année ?

Du 13 au 16 novembre, Paris Photo reprend ses quartiers sous la verrière du Grand Palais. Avec 220 exposants venus de 33 pays, la plus grande foire de photographie au monde affine son parcours autour de cinq secteurs, pour une immersion totale dans la création contemporaine. Des archives argentiques aux pixels génératifs, voici nos cinq haltes incontournables.

10.11.2025 by L'Officiel Paris
Industry Trends

Desigual x EGONLAB : quand le chaos urbain rencontre la sérénité du mouvement

La maison barcelonaise s’allie aux créateurs parisiens d’EGONLAB pour une collection où l’énergie de la ville dialogue avec la grâce du geste.

10.11.2025 by Pauline Borgogno
Food

Les calendriers de l'Avent gourmands, pour parfaire l'année 2025 sur une note chocolatée

La saison des calendriers de l’avent gourmands s’ouvrira dans quelques semaines, promettant chaque jour une délicieuse surprise pour patienter jusqu’à Noël.

10.11.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Coach célèbre les fêtes avec "The Gift for New Adventures"

La maison new-yorkaise dévoile une campagne lumineuse qui célèbre l’audace, l’authenticité et le renouveau à travers une ode à la confiance en soi.

10.11.2025 by Pauline Borgogno
Pop Culture

"All’s Fair" : quand Ryan Murphy fait rimer divorce, pouvoir et haute couture

Entre drames sentimentaux et défilé de mode, la nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+ réinvente la guerre des sexes en costumes griffés.

10.11.2025 by Pauline Borgogno
Voyage

Le Royal Palm Beachcomber Luxury : 40 ans au sommet du luxe à l'Île Maurice

Depuis sa création au bord de la plage de Grand Baie face à la Pointe aux Canonniers, le Royal Palm s’est imposé comme un refuge luxueux et intimiste. Un palace élégant qui fête cette année son quarantième anniversaire.

10.11.2025 by Christian-Luc Parison
Industry Trends

Avec Balenciaga Skiwear, la haute performance au sommet du style

La Maison Balenciaga dévoile une collection Skiwear où la performance technique se fond dans le raffinement citadin.

07.11.2025 by Pauline Borgogno