Louis Vuitton célèbre la magie des fêtes avec "Le Voyage des Lumières"
La Maison Louis Vuitton dévoile une campagne poétique et lumineuse, célébrant l’art du voyage et la magie des fêtes.
La Maison Louis Vuitton dévoile une campagne poétique et lumineuse, célébrant l’art du voyage et la magie des fêtes.
Du 13 au 16 novembre, Paris Photo reprend ses quartiers sous la verrière du Grand Palais. Avec 220 exposants venus de 33 pays, la plus grande foire de photographie au monde affine son parcours autour de cinq secteurs, pour une immersion totale dans la création contemporaine. Des archives argentiques aux pixels génératifs, voici nos cinq haltes incontournables.
Depuis sa création au bord de la plage de Grand Baie face à la Pointe aux Canonniers, le Royal Palm s’est imposé comme un refuge luxueux et intimiste. Un palace élégant qui fête cette année son quarantième anniversaire.