Church’s compose une saison automne-hiver 2026-27 en trois mouvements
C'est à Milan que Church’s dévoile une collection automne-hiver 2026-27 pensée comme une œuvre musicale, où l’art du son dialogue avec l’excellence intemporelle de la chaussure.
Jusqu’au 26 février, Augustinus Bader convie le facialiste Alessandro Cirino en résidence au Spa de l’Hôtel Costes pour y délivrer le Soin Sculptant Rajeunissant —deux fois par semaine. Un rituel d’exception où la maîtrise musculaire dialogue avec la technologie de pointe, sublimée par un sens du toucher d’une rare justesse.