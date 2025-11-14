Ami Holidays : le charme d’un hiver à la française
Pour les fêtes, Alexandre Mattiussi imagine avec Ami Holidays un hiver tendre et lumineux, célébrant la chaleur des liens et l’élégance du quotidien.
À l’occasion de son dixième anniversaire, La Réserve Paris dévoile un nouveau moment de douceur : un Chocolat Chaud Signature imaginé par le chef triplement étoilé Jérôme Banctel et son complice pâtissier Jordan Talbot. Le meilleur remède anti-blues du moment !
La Maison de caviar parisienne Volzhenka, s’installe à La Grande Épicerie de Paris le temps d’un pop-up audacieux qui bouscule les codes du luxe. Entre dégustations, collaborations inédites et accords sur mesure, le caviar s’offre ici de nouveaux terrains d’expression.