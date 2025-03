La marque emblématique d’accessoires et de montres Fossil a dévoilé une collaboration inédite avec Nick Jonas, superstar mondiale, acteur et philanthrope. Ce partenariat, qui s’étendra sur 2025-2026, marquera le chanteur comme nouvel ambassadeur mondial de la marque. À travers une campagne attendue pour la fin 2025, Fossil célèbre le lien intemporel entre la musique, l’innovation et le style.