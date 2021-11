Oris présente une nouvelle version de l'Aquis Date

Cette année, la maison Oris enrichit son emblématique collection Aquis Date en proposant une nouvelle couleur classique et chic. Minutieusement conçue par les designers Oris, elle offre indéniablement aux clients, élégants et avertis, un éventail de possibilité, plus large et séduisant, de montres de plongée Oris.