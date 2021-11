Bvlgari : un artisanat d’exception

À chaque période, ses motifs et ses tendances. Cette année, après un engouement pour les technologies d’avant-garde dont Bvlgari maîtrise tous les arcanes, les artisans sont célébrés et remis au cœur du processus horloger. Et ce, afin de redonner une dimension d’objets d’art aux instruments de mesure du temps. Coup de projecteur sur les talents horlogers.