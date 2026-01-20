Hommes

Timothée Chalamet fait bondir de 833% la demande pour les bottes Timberland

En une apparition maîtrisée aux Golden Globes, Timothée Chalamet a rappelé que le style, parfois, se joue dans les détails.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix beverly hills fashion shoe adult male man person necklace standing suit premiere
Crédits : Getty Images

