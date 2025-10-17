Hommes

LV Buttersoft : la sneaker incontournable pour un look dandy street

Pharrell Williams signe la LV Buttersoft, sneaker manifeste où l'audace streetwear recontre le raffinement du savoir-faire Louis Vuitton.

17.10.2025 by Laure Ambroise
Crédits : Courtesy of Louis Vuitton

