Hommage à Hubert Boukobza, le pirate des Bains

Il n’avait sans doute rien à faire là, et c’est cependant au cœur des nuits parisiennes qu’il réalisa ses plus grands rêves. Disparu le 8 mai dernier, Hubert Boukobza a fait davantage que prendre d’assaut la direction des Bains. Il en fit durant une bonne quinzaine d’années le vaisseau tapageur des soirées les plus extrêmes de la capitale. Donc les plus réussies !