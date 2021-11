Armie Hammer : "Hollywood... C'est le Far-West !"

Justicier masqué pour Disney (Lone Ranger), super-espion russe pour Guy Ritchie (Agents très speciaux : Code UNCLE), Armie Hammer revient en amoureux transi d'Elio (Timothée Chalamet), jeune homme de 17 ans, dans Call me by your name de Luca Guadagnino. Outre-Atlantique, il fait également la couverture de L'Officiel Hommes US.