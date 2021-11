Anthony Joshua, toujours debout

On le pensait invincible. On voyait en lui l’un des plus grands talents de la boxe moderne. Le poids lourd ultime. Alors que le printemps s’achevait, il est tombé, pour la première fois. Inexplicablement ? Pas si sûr, ainsi que l’explique notre spécialiste du noble art. Alors qu’il prépare son retour et sa revanche, le boxeur anglais, nouvel ambassadeur de la ligne BOSS Stretch Tayloring, s’est livré.