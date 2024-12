Catherine Baba nous raconte Joya, le salon du bijou à Monaco

Grâce à la remise du titre de « meilleur film de tous les temps » à son film Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) en 2022 et une rétrospective de ses longs-métrages à l’automne 2024, l’œuvre de Chantal Akerman a pu être redécouverte par le public. Il est aujourd’hui possible de visiter au musée du Jeu de Paume l’exposition Chantal Akerman. Travelling, et ce, jusqu’au 19 janvier 2025.