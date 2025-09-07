Le Peninsula Paris et Chaumet, un tea time à la croisée des savoirs-faire
Rencontre au sommet de l'artisanat d'exception, le tea time du Peninsula Paris crée en partenariat avec la maison Chaumet célèbre les trésors sucrés de la ruche.
Rencontre au sommet de l'artisanat d'exception, le tea time du Peninsula Paris crée en partenariat avec la maison Chaumet célèbre les trésors sucrés de la ruche.
Après une restauration minutieuse, l’historique Hôtel Gabrielli rayonne à nouveau sur la Riva degli Schiavoni. Fresques, jardin secret, gastronomie et terrasses panoramiques composent une Venise authentique, sublimée par une subtile touche contemporaine.