Le Peninsula Paris et Chaumet, un tea time à la croisée des savoirs-faire

Rencontre au sommet de l'artisanat d'exception, le tea time du Peninsula Paris crée en partenariat avec la maison Chaumet célèbre les trésors sucrés de la ruche.

07.09.2025 by L'Officiel Paris
©Agence Pancake

Voyage

L’Hôtel Gabrielli revient à Venise : 170 ans d’histoire, un nouveau départ

Après une restauration minutieuse, l’historique Hôtel Gabrielli rayonne à nouveau sur la Riva degli Schiavoni. Fresques, jardin secret, gastronomie et terrasses panoramiques composent une Venise authentique, sublimée par une subtile touche contemporaine.

06.09.2025 by Donato D'Aprile
Voyage

Vigne di Fagnano : le luxe au parfum de poésie — et de lavande — au cœur des Langhe

Au cœur des Langhe, une demeure du XVIIIᵉ siècle renaît en relais de charme : Vigne di Fagnano, une retraite intime où l’élégance s’allie à l’authenticité et à la beauté pure.

25.08.2025 by Donato D’Aprile
Voyage

Radisson Collection Palazzo Nani Venise – l’élégance cachée de Cannaregio

Un palais du XVIᵉ siècle renaît en hôtel Radisson Collection. Niché à Cannaregio, entre jardins, terrasses et fresques anciennes, il dévoile tout le charme de Venise — plus envoûtant encore durant le Festival du Film.

06.09.2025 by Donato D'Aprile
Voyage

Hôtel Hermitage – Une retraite alpine pour toutes les saisons

À Cervinia, littéralement au pied du Cervin, le Relais & Châteaux Hermitage est l’adresse idéale où luxe et nature se rencontrent. Hivers de neige et de ski, étés de soleil et de silence apaisant : un conte de beauté intemporel.

05.09.2025 by Donato D'Aprile
French Riviera

S.O.S Cheveux : quel rituel adopter après l'été ?

L’art de la renaissance capillaire, entre gestes couture, science et brillance.

26.08.2025 by Kamel Boussekaoui
French Riviera

Lucia Cannes : Restaurant, Bar & Bain de Soleil

La lumière pour signature, la Riviera pour horizon.

03.09.2025 by Kamel Boussekaoui
Hommes

Nathan Mitchell : "Mon style est très ancré, mais j’aime aussi m’amuser"

Présent à la Mostra de Venise, l’acteur de Ginny & Georgia évoque son amour du style intemporel, la magie du cinéma et ce que représente la mode pour lui.

05.09.2025 by Pauline Borgogno