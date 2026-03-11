Au Meurice, le nouveau tea time de Cedric Grolet se fait arty
Repensé par Cédric Grolet pour Le Meurice, le tea time devient une véritable expérience gastronomique, mais aussi artistique, puisque désormais présenté sur une sculpture.
Dans l’univers saturé des promesses anti-âge, certaines marques cultivent une signature si singulière qu’elles parviennent encore à surprendre. C’est le cas de Tata Harper, qui dévoile sa Crème Suprême : une formule riche pensée comme un véritable soin régénératif global.
Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.