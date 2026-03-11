Food

Au Meurice, le nouveau tea time de Cedric Grolet se fait arty

Repensé par Cédric Grolet pour Le Meurice, le tea time devient une véritable expérience gastronomique, mais aussi artistique, puisque désormais présenté sur une sculpture. 

10.03.2026 by Karen Rouach
Le nouveau Tea Time de Cedric Grolet pour le Meurice
Le nouveau Tea Time de Cedric Grolet pour le Meurice

Tags

Cédric Groletmeurice

Recommandé pour vous

Crème Suprême Tata Harper

Beauté

5 ans de moins avec la nouvelle Crème Suprême de Tata Harper

Dans l’univers saturé des promesses anti-âge, certaines marques cultivent une signature si singulière qu’elles parviennent encore à surprendre. C’est le cas de Tata Harper, qui dévoile sa Crème Suprême : une formule riche pensée comme un véritable soin régénératif global. 

11.03.2026 by Karen Rouach
Le nouveau Tea Time de Cedric Grolet pour le Meurice

Food

Au Meurice, le nouveau tea time de Cedric Grolet se fait arty

Repensé par Cédric Grolet pour Le Meurice, le tea time devient une véritable expérience gastronomique, mais aussi artistique, puisque désormais présenté sur une sculpture. 

10.03.2026 by Karen Rouach
earring jewelry head person face adult female woman photography portrait

Be Well

Chin filler : quand la nouvelle architecture du visage passe par le menton

Longtemps négligé, le menton s’impose aujourd’hui comme un point d’équilibre essentiel du visage, au cœur des nouvelles approches de la médecine esthétique.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
cocoa dessert food food presentation cream ice cream sweets plate bread chocolate

Food

Les cakes à partager de The French Bastards, nouvelle tentation gourmande

Avec quatre cakes signatures ultra-gourmands, The French Bastards célèbre le plaisir collectif et le goût du partage.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
indoors room waiting room reception room chair furniture painting couch home decor person

Joaillerie

Codognato, seul joaillier invité par Dries Van Noten pour sa fondation à Venise

À Venise, la Maison Codognato participe à l’exposition inaugurale de la fondation Dries Van Noten, célébrant la beauté comme acte de création et de résistance.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
cosmetics person makeup

Beauté

Dans la trousse de Lorelen Coriton, makeup artist incontournable du moment

Makeup Artist recherchée par les maisons de luxe et les talents de la scène, Lorelen Coriton impose une vision du maquillage à la fois élégante, minimaliste et profondément contemporaine.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
person candle

Pop Culture

"The Testament of Ann Lee" : Amanda Seyfried incarne celle qui voulait réinventer le monde

Portrait incandescent d’une mystique du XVIIIᵉ siècle, le film The Testament of Ann Lee fait revivre la radicalité spirituelle et politique d’une femme qui voulut créer un monde nouveau — en chantant et en dansant.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
fitness pilates sport working out adult female person woman cup

Be Well

Remise en forme : 3 exercices wellness pour sculpter, renforcer et réparer son corps

L'OFFICIEL dévoile les nouvelles approches du mouvement, entre puissance, précision et rééquilibrage, pour accueillir le printemps avec un corps plus fort et plus conscient.

11.03.2026 by Pauline Borgogno