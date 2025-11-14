Au bar du Grand Café, l’art du cocktail selon Colin Field
Chaque soir, le bar du Grand Café devient le théâtre de l’art du cocktail et de la rencontre parisienne.
Chaque soir, le bar du Grand Café devient le théâtre de l’art du cocktail et de la rencontre parisienne.
À l’occasion de son dixième anniversaire, La Réserve Paris dévoile un nouveau moment de douceur : un Chocolat Chaud Signature imaginé par le chef triplement étoilé Jérôme Banctel et son complice pâtissier Jordan Talbot. Le meilleur remède anti-blues du moment !
La Maison de caviar parisienne Volzhenka, s’installe à La Grande Épicerie de Paris le temps d’un pop-up audacieux qui bouscule les codes du luxe. Entre dégustations, collaborations inédites et accords sur mesure, le caviar s’offre ici de nouveaux terrains d’expression.