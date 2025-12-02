Michelle Yeoh : "Vous avez besoin de personnes qui vous diront la vérité"

L'actrice malaisienne oscarisée, actuellement à l'affiche de Wicked : For Good, nous parle d'ambition, de passion et explique pourquoi la réflexion peut attendre. Elle avoue : "C'est libérateur d'interpréter un personnage qui dit : 'C'est mon désir, mon ambition, ma volonté. Je m'en fiche si vous ne comprenez pas'."