Femmes

Kelly Rowland : "Je ne peux pas être créative sans redonner au monde"

La reine du R&B revient sur le devant de la scène internationale avec un nouvel album, une tournée mondiale et un film.

01.12.2025 by Donato D'Aprile
publication clothing coat jacket adult female person woman necklace magazine

Tags

femmescoverinterviewKelly Rowland

Articles associés

publication adult female person woman magazine advertisement clothing coat

Femmes

Jessica Chastain : "Ce que je crée peut être un acte politique"

Dans la passionnante nouvelle série “The Savant” produite par sa propre société de production Freckle Films, l’actrice américaine oscarisée s’attaque au rôle le plus compliqué de sa carrière.

21.08.2025 by Jennifer Swann
head person face photography adult female woman portrait black hair hair

Femmes

Michelle Yeoh : "Vous avez besoin de personnes qui vous diront la vérité"

L'actrice malaisienne oscarisée, actuellement à l'affiche de Wicked : For Good, nous parle d'ambition, de passion et explique pourquoi la réflexion peut attendre. Elle avoue : "C'est libérateur d'interpréter un personnage qui dit : 'C'est mon désir, mon ambition, ma volonté. Je m'en fiche si vous ne comprenez pas'."

20.11.2025 by Leigh Belz Ray
publication adult female person woman magazine face head

Femmes

Natalie Portman : "Jouer dans une série est davantage un marathon qu'un sprint"

La productrice et actrice oscarisée, photographiée dans l'hôtel particulier parisien du créateur Vincent Darré, se lance dans la télévision avec son premier rôle dans la série Apple TV+ "Lady in the Lake". Elle tourne actuellement "Fountain of Youth", le nouveau film d'aventure du réalisateur Guy Ritchie. 

17.04.2024 by Carrie Wittmer

Recommandé pour vous

photography head person portrait adult male man kneeling female woman

Industry Trends

A Sense of Togetherness : la rencontre sensible de SOSHIOTSUKI et Zara

SOSHIOTSUKI et Zara unissent leurs sensibilités pour célébrer, à travers une collection habitée de nostalgie japonaise, la force intime des relations humaines.

03.12.2025 by Pauline Borgogno
adult female person woman chair furniture solo performance dancing photography portrait

Shopping

Aux frontières de l’art et de la mode, l’élan créatif d’AYT Studio

En mêlant intimement art et mode, AYT Studio érige chaque création en œuvre vivante célébrant la femme et ses métamorphoses.

03.12.2025 by Pauline Borgogno
food food presentation sweets plate baby person bread

Food

Clara Luciani et Daimant Collective réinventent le Succès pour un Noël solidaire

Une création gourmande, poétique et engagée réunit Clara Luciani et Alice Tuyet autour d’un dessert pensé comme un geste de cœur.

03.12.2025 by Pauline Borgogno
coat formal wear suit jacket blazer adult female person woman long sleeve

Industry Trends

Stella McCartney et H&M collaborent à nouveau autour d’une mode innovante et durable

La créatrice britannique et l’enseigne suédoise renouvellent leur alliance pour réinventer la mode responsable au printemps 2026.

03.12.2025 by Pauline Borgogno
box electronics phone mobile phone accessories

Shopping

Wheely Card, l'essence du voyage sur mesure à offrir

Wheely dévoile une carte-cadeau élégante et exclusive, pensée pour offrir des déplacements d’exception et la plus rare des attentions : du temps.

03.12.2025 by Pauline Borgogno
cutlery spoon

Beauté

Orveda Regenesome™ : le soin nouvelle génération

Entre innovations biotechnologiques et rituels sensoriels, Orveda dévoile une collection qui prépare, protège et régénère la peau avant et après toute intervention esthétique. Chaque routine devient un véritable moment de soin.

03.12.2025 by Laure Ambroise
adult female person woman clothing footwear shoe fashion high heel

Femmes

Kelly Rowland : "Je ne peux pas être créative sans redonner au monde"

La reine du R&B revient sur le devant de la scène internationale avec un nouvel album, une tournée mondiale et un film.

01.12.2025 by Donato D'Aprile
cafe indoors restaurant interior design ceiling fan electrical device bicycle cafeteria door furniture

Food

Hot Spot : Arcane 17, la table Catalano-basque qui agite le Marais

Vibrante et conviviale, la nouvelle table tapie rue Charlot s'impose d'ores et déjà comme l'un des nouveaux QG food de cette fin d'année.

01.12.2025 by L'Officiel Paris