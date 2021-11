Indya Moore : "Je veux me servir de mon succès pour le bien des autres"

En conversation avec sa co-star et amie de la série “Pose”, Mj Rodriguez, l’actrice et militante Indya Moore raconte ses douleurs, son besoin d’amour et de reconnaissance, ses errances, ses projets d’écriture. Elle explique pourquoi la représentation est un impératif vital, et pourquoi il nous faut tou(te)s nous battre pour la visibilité queer.