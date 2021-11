Qui sont les nouveaux visages de Tommy Hilfiger ?

Après Gigi Hadid, Rafael Nadal, et plus récemment Lewis Hamilton, ce sont deux modèles de renommée mondiale qui rejoignent la famille d'égéries Tommy Hilfiger. Winnie Harlow et Hailey Baldwin ont été nommées ambassadrices mondiales de la marque, et incarneront la capsule Tommy Icons pour l'automne 2018.