Kiko Kostadinov, automne-hiver 18-19

Quelque part entre la file d'attente du Blitz Club en 1978 et une mythologie techno-friendly se situe l'ADN de la collection automne-hiver 18-19 de Kiko Kostadinov. Le nylon tutoie le cuir et le lurex, le sportswear a des airs vintage mais reste bankable, les couleurs synthétiques embrassent les noirs et gris. La plus poétique des virées en plein coeur du London groovy des années 80.