Fashion Week

Chez Études Studio, une collection à l’écoute du monde

À l’IRCAM, Études Studio dévoile Résonances, une collection automne-hiver 2026-27 où le vêtement devient surface d’écoute et d’expérimentation sensorielle.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
paris coat fashion jacket blazer adult male man person handbag formal wear
Crédits : Getty Images

Tags

fashion-weekparis-fashion-weekpfwdefileetudes-studio

Articles associés

shoe adult male man person hat coat fashion people handbag

Fashion Week

Chez Giorgio Armani, l'art de la nuance à l’épreuve de la transmission

Avec Cangiante, Leo Dell’Orco signe pour Giorgio Armani une première collection masculine où la fidélité au style devient un art du changement imperceptible.

19.01.2026 by Pauline Borgogno
paris coat handbag jacket blazer people person airport walking adult man

Fashion Week

Fashion Week Homme de Paris : ce qu’il faut savoir à propos des défilés à venir

Pendant six jours de janvier, Paris orchestre un ballet de créateurs où la mode masculine imagine l’automne-hiver 2026-27 entre héritage, audace et poésie.

19.01.2026 by Pauline Borgogno
people person walking adult male man shoe handbag hat dancing

Fashion Week

Chez Prada, l’honnêteté du présent selon Miuccia Prada et Raf Simons

À Milan, Miuccia Prada et Raf Simons signent une collection homme qui interroge le présent avec lucidité, entre mémoire, rigueur et responsabilité intellectuelle.

19.01.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

adult male man person clothing footwear shoe

Fashion Week

Chez Louis Vuitton, l'élégance fonctionnelle selon Pharrell Williams

À la Fondation Louis Vuitton, Pharrell Williams dévoile une collection homme automne-hiver 2026 où héritage, architecture et fonctionnalité dessinent une vision durable du luxe contemporain.

21.01.2026 by Pauline Borgogno
celebrities fashion paris arts culture and entertainment autumn winter fashion collection horizontal formal wear suit blazer coat jacket adult male man person people

Save The Date

Les célébrités repérées à la Fashion Week Homme de Paris

Le Tout-Paris et les stars du monde entier se sont réunis à l'occasion la Fashion Week Homme automne-hiver 2026. Tour d'horizon.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix paris skirt people person adult female woman shoe tartan male man

Fashion Week

Chez Jeanne Friot, un défilé engagé qui fait de la mode un acte politique

Pour son premier défilé inscrit au calendrier officiel, Jeanne Friot transforme le podium en scène militante où la mode queer s’affirme comme un art total et engagé.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
paris coat fashion jacket blazer adult male man person handbag formal wear

Fashion Week

Chez Études Studio, une collection à l’écoute du monde

À l’IRCAM, Études Studio dévoile Résonances, une collection automne-hiver 2026-27 où le vêtement devient surface d’écoute et d’expérimentation sensorielle.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
body part face head neck person hair

Be Well

Bleph brow lift, la chirurgie invisible du regard contemporain

Approche globale et subtile du tiers supérieur du visage, le bleph brow lift incarne une nouvelle esthétique du regard, où la précision chirurgicale sert avant tout le naturel.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix beverly hills fashion shoe adult male man person necklace standing suit premiere

Hommes

Timothée Chalamet fait bondir de 833% la demande pour les bottes Timberland

En une apparition maîtrisée aux Golden Globes, Timothée Chalamet a rappelé que le style, parfois, se joue dans les détails.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
fitness gym sport working out

Be Well

À Montparnasse, un nouveau terrain de jeu urbain signé Annette K.

À Montparnasse, Annette K. dévoile un espace hybride où performance sportive, design et bien-être s’entrelacent sous la signature de Maison Sarah Lavoine.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
table dining table cup tabletop dining room plate fork bread restaurant flower

Food

Tea time au Lanesborough : hommage à "La Chronique des Bridgerton"

Alors que Netflix s’apprête à diffuser la quatrième saison de La Chronique des Bridgerton (le 29 janvier…) l’hôtel londonien, The Lanesborough, a décidé de proposer à ses hôtes un afternoon tea en édition limitée. Un événement qui, à travers ce clin d’œil à une série culte, rendra hommage à l’époque de la Régence, une période de festivités fastueuses, de réceptions, de bals élégants et de grands dîners… 

20.01.2026 by Christian-Luc Parison