Design

Savoir-faire : l'art du trompe-l’œil, l'invitation poétique de Jonathan Anderson pour Dior

Pour son premier défilé chez Dior, Jonathan Anderson a transformé une simple invitation en œuvre d’art, entre héritage, illusion et virtuosité artisanale.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
egg food plate food presentation
Crédits : Courtesy of Dior

Tags

designMaison Diorjonathan-andersonvaisselleart de la table

Articles associés

art porcelain pottery plant animal bird floral design graphics pattern

Design

Ranelagh, la nouvelle collection poétique de Dior Maison

Dior Maison dévoile une collection d’exception mêlant artisanat d’art, mémoire et nature en fleurs.

19.08.2025 by Pauline Borgogno
plate chocolate dessert food meal

Design

Dior Maison réinvente Pâques avec une assiette trompe-l’œil

À l’occasion de Pâques, Dior Maison dévoile une assiette en céramique où illusion et poésie célèbrent l’enfance et l’art du détail.

19.03.2026 by Pauline Borgogno

Design

StudioCé Paris, le Metteur en Table qui réinvente l’art de recevoir à la française

StudioCé sublime chaque événement en créant des mises en table uniques, entre art et émotion.

30.07.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

indoors interior design computer hardware electronics hardware mouse people person shoe shop shop

Be Well

The Method, l'art de bouger sans contrainte (et de se faire du bien)

Chez The Method, le sport se libère de la performance pour devenir une expérience de plaisir, de reconnexion et de partage.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
lady person adult bride female woman painting necklace glove couch

L'Officiel Art

Buckingham Palace célèbre Elisabeth II avec une exposition d’exception

À Buckingham Palace, une exposition magistrale retrace, à travers près de 200 pièces, le rôle stratégique de la mode dans la construction de l’image d’Elisabeth II.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
tub hot tub bathing lighting bathtub person

Be Well

Sant Roch impose une nouvelle grammaire wellness avec son expérience de contrast therapy

Face aux Tuileries, Sant Roch propose une expérience immersive où le chaud et le froid redéfinissent les codes du bien-être contemporain.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
egg food plate food presentation

Design

Savoir-faire : l'art du trompe-l’œil, l'invitation poétique de Jonathan Anderson pour Dior

Pour son premier défilé chez Dior, Jonathan Anderson a transformé une simple invitation en œuvre d’art, entre héritage, illusion et virtuosité artisanale.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman blouse photography formal wear dress head face

Industry Trends

Silhouette révèle la poésie du titane au cœur de Bilbao

À Bilbao, Silhouette célèbre le titane dans une expérience immersive mêlant architecture, design et innovation.

13.04.2026 by Pauline Borgogno
house housing villa hotel chair resort water waterfront pool person

Voyage

La Villa Serbelloni : élégance italienne sur le Lac de Côme

À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes. 

13.04.2026 by Jean-François Guggenheim
La Langosteria, au Cheval Blanc Paris

Food

Langosteria Paris : désormais aussi à l'heure du déjeuner

Comme une évidence longtemps contenue, le restaurant italien déploie dorénavant son élégance à l’heure du déjeuner. 

10.04.2026 by Karen Rouach
arch architecture indoors interior design altar building church prayer monastery

L'Officiel Art

Une joyeuse dissonance signée India Mahdavi au Grand Palais

Pour sa première participation à Art Paris, India Mahdavi Editions orchestre au Grand Palais une mise en scène solaire où formes, couleurs et créatures dialoguent avec une intensité jubilatoire.

10.04.2026 by Pauline Borgogno