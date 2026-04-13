Savoir-faire : l'art du trompe-l’œil, l'invitation poétique de Jonathan Anderson pour Dior
Pour son premier défilé chez Dior, Jonathan Anderson a transformé une simple invitation en œuvre d’art, entre héritage, illusion et virtuosité artisanale.
Pour son premier défilé chez Dior, Jonathan Anderson a transformé une simple invitation en œuvre d’art, entre héritage, illusion et virtuosité artisanale.
À Bellagio, promontoire enchanteur où se rencontrent les bras du Lac de Côme, le temps semble s’étirer avec grâce. C’est ici que s’élève le majestueux Grand Hotel Villa Serbelloni, silhouette iconique dont les façades Belle Époque dominent les eaux miroitantes.