Libre Berry Crush : l'audace à l'état pur
Yves Saint Laurent Beauté réinvente la liberté avec Libre Berry Crush, un floral fruité qui célèbre la féminité assumée.
