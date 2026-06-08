Madonna est la nouvelle ambassadrice de Kiko Milano
La première marque de maquillage italienne fait ses débuts sur le marché américain des cosmétiques avec la reine de la pop comme ambassadrice.
La première marque de maquillage italienne fait ses débuts sur le marché américain des cosmétiques avec la reine de la pop comme ambassadrice.
La mobilité du futur ne se résume plus à la performance. Elle devient une expérience où intelligence artificielle, design et style de vie convergent. XPENG dévoile cette nouvelle vision à travers une collaboration avec TheArsenale, portée par Milla Lapidus et Dimitri Skad.