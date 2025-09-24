Éclat Couture : le rituel 111SKIN du Spa du Royal Monceau
Dans leur spa, 111SKIN déploie l’éclat comme une parure invisible, entre haute science et haute couture. Un rituel d’initiés, désiré des célébrités, pour briller avant même la lumière.
David Mallett, l’un des dix coiffeurs les plus reconnus au monde, transforme le soin des cheveux en un véritable art avec des textures sensorielles et des actifs naturels. De l’Élixir nourrissant au scrub purifiant, chaque geste sublime cheveux et cuir chevelu pour une expérience unique.