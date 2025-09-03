Articles associés

Beauté

Ashley Graham incarne la Vénus moderne dans la nouvelle campagne intense de Nina Ricci

Nina Ricci dévoile une campagne cinématographique avec Ashley Graham pour son parfum Vénus Intense.

28.08.2025 by Pauline Borgogno
Beauté

La Beauté Louis Vuitton : une première collection signée Pat McGrath

Louis Vuitton révèle sa première ligne de maquillage, sublimée par la vision de Pat McGrath.

20.08.2025 by Pauline Borgogno

Beauté

Emma Corrin, muse libre et irrévérencieuse de Miutine, la nouvelle fragrance Miu Miu

Actrice caméléon et esprit rebelle, Emma Corrin incarne l’âme audacieuse du parfum Miutine.

27.08.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

Pop Culture

Mostra de Venise 2025 : les plus beaux looks sur le tapis rouge

À cette période de l'année, nous retrouvons le tapis rouge de la Mostra de Venise — avec ses grandes stars du cinéma et ses tenues de gala plus incroyables les unes que les autres.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
French Riviera

S.O.S Cheveux : quel rituel adopter après l'été ?

L’art de la renaissance capillaire, entre gestes couture, science et brillance.

26.08.2025 by Kamel Boussekaoui
Industry Trends

Chez Courrèges, une campagne A/H 2025 sans produit, tel un souffle d’art et de résistance

Avec une image dépouillée et poétique, Courrèges célèbre l’émotion pure comme acte de création.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
Beauté

10 produits de beauté à acheter en Septembre 2025

Avec la rentrée, on remet à jour son vanity et ses essentiels beauté.

03.09.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Vestiaire Collective rend le vintage iconique accessible, avec des prix d'époque

La plateforme célèbre la mode intemporelle avec une sélection exclusive de pièces vintage à prix vintage.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Couleur Vivante : la joaillerie Prada réinvente le luxe par l’intensité des contrastes

Prada sublime la haute joaillerie avec une collection où la couleur devient langage et subversion.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Chez Burberry, une évasion textile entre tradition britannique et modernité

Daniel Lee signe une collection riche en textures et en héritage pour une saison placée sous le signe de l’évasion.

03.09.2025 by Pauline Borgogno
Voyage

Jumeirah Olhahali : les Maldives autrement

On croyait tout connaître des Maldives, ses lagons inoubliables, ses piscines filant vers l’horizon, ses plages de sable blanc comme nulle part ailleurs. Et pourtant, voici une nouveauté : Jumeirah Olhahali dernière pépite du groupe Jumeirah. L’hôtelier mondialement salué pour ses prouesses architecturales, de Dubaï à Guangzhou, de Capri à Majorque, a posé ses pieds dans le sable au nord de l’atoll de Malé… Et le séjour vaut le détour.

03.09.2025 by Jean-François Guggenheim