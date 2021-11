3 nouvelles couleurs de cheveux à adopter cette année

Exit l’année 2020 et son atmosphère maussade ! Puisqu'il paraît que changer de tête aide à partir sur une nouvelle lancée, on commence 2021 sous le signe du changement. Nouvelle garde-robe, nouvelle coupe de cheveux et peut-être même... nouvelle couleur de cheveux ! Zoom sur 3 tendances qui feront la nouvelle année.