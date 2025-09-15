Articles associés

entertainment pmcarc new york black hair person adult female woman face head photography portrait dress

Be Well

Nanofat : la solution régénérative contre les cernes colorés

Le Dr Martin Rachwalski nous éclaire sur l'efficacité du Nanofat pour traiter les cernes pigmentés.

05.09.2025 by Pauline Borgogno
home decor furniture indoors living room interior design rug couch person foyer painting

Be Well

FrenchTouch Montaigne, le spot beauté arty et ultra-chic qui séduit le Tout-Paris

Plongez dans un lieu où art, soins high-tech et sororité redéfinissent l’expérience beauté à la parisienne.

08.08.2025 by Pauline Borgogno

Be Well

Le Spa DECORTÉ : l’art du soin japonais au cœur du Fouquet’s Paris

Découvrez cet écrin de bien-être où l’élégance française rencontre l’excellence cosmétique japonaise.

27.08.2025 by Pauline Borgogno

person head face

Be Well

Hydrafacial x Kobido : quand la haute technologie épouse l’art ancestral du soin

On a trouvé le soin visage inédit, alliant technologie avancée et tradition japonaise pour un éclat immédiat.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat fashion person photography overcoat

Industry Trends

Edward Enninful signe une collection d’une élégance extrême pour Moncler

Edward Enninful dévoile un vestiaire modulable et audacieux, taillé pour affronter les éléments avec Moncler x EE72.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
adult male man person hat dining table dining room bread restaurant plate

Hommes

ZEGNA signe un nouveau souffle pour l’élégance italienne, héritée de Torino

ZEGNA célèbre un siècle de savoir-faire en dévoilant une silhouette iconique, entre tradition et modernité.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
clothing footwear shoe sneaker

Shopping

AMI Paris dévoile Mirage, la sneaker née d’un rêve, façonnée pour la vraie vie

Conçue pour le quotidien, Mirage incarne l’union du style, de l’innovation et de l’amitié.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
dress formal wear adult bride female person woman male man gown

L'Officiel Art

"Wonderland" : la première grande rétrospective d’Annie Leibovitz en Espagne

La Fondation Marta Ortega Pérez célèbre l’univers d’Annie Leibovitz dans une exposition inédite.

15.09.2025 by Pauline Borgogno
bottle aftershave cosmetics

Beauté

Une constellation olfactive signée Aesop

Avec Steorra, Above Us, Aesop confirme que la parfumerie peut être un art subtil, exigeant et profondément humain. Une écriture olfactive sans concession, née de la complicité entre une maison et une parfumeuse qui partagent le goût du rare et de l’essentiel.

15.09.2025 by Laure Ambroise
clothing coat fashion adult female person woman footwear high heel shoe

Fashion Week

Chez Calvin Klein, Veronica Leoni signe une ode urbaine et sensorielle

Au cœur de Manhattan, Calvin Klein dévoile une collection où l’essentiel devient sublime.

14.09.2025 by Pauline Borgogno
new york adult female person woman high heel shoe hat handbag mobile phone crowd

Fashion Week

Chez Michael Kors, une collection solaire entre sensualité fluide et élégance naturelle

Entre sensualité décontractée et inspirations organiques, la nouvelle collection incarne l’évasion chic.

12.09.2025 by Pauline Borgogno