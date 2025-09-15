Hydrafacial x Kobido : quand la haute technologie épouse l’art ancestral du soin
On a trouvé le soin visage inédit, alliant technologie avancée et tradition japonaise pour un éclat immédiat.
On a trouvé le soin visage inédit, alliant technologie avancée et tradition japonaise pour un éclat immédiat.
Avec Steorra, Above Us, Aesop confirme que la parfumerie peut être un art subtil, exigeant et profondément humain. Une écriture olfactive sans concession, née de la complicité entre une maison et une parfumeuse qui partagent le goût du rare et de l’essentiel.