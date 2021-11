Science et skincare, comment y voir plus clair ?

La science derrière les produits de soins est complexe et souvent mal interprétée. Elle est même remise en question aujourd’hui à travers toutes sortes de mouvements : le clean, la simplification des ingrédients ou encore le rejet d’actifs toxiques. Dans tout ça, il y a des choses à prendre et à laisser. Comme pour tout, il faut faire des choix, et pour cela notre chroniqueuse Fabienne Sebaoun, auteure de Lost in Skination, va vous aider à en faire, à travers son interview de Chloé Smith, responsable de la formation et des relations médicales chez SkinCeuticals.