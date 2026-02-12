Be Well

Saint-Valentin : et si on la dansait façon Beyoncé ?

Et si, pour la Saint-Valentin, on troquait les roses rouges contre des talons hauts et une bonne dose de self-love sur du Beyoncé ?

12.02.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman dancing leisure activities

Tags

be-welldansesaint-valentinbeyonce

Articles associés

head person face adult female woman

Be Well

Cryo Air Glow, quand le froid sculpte la jeunesse du visage

Au cœur de Cryobliss, le froid devient un art de vivre cutané, révélant une peau plus ferme, lisse et lumineuse grâce à la précision du protocole Cryo Air Glow.

13.01.2026 by Pauline Borgogno
body part face head neck person hair

Be Well

Bleph brow lift, la chirurgie invisible du regard contemporain

Approche globale et subtile du tiers supérieur du visage, le bleph brow lift incarne une nouvelle esthétique du regard, où la précision chirurgicale sert avant tout le naturel.

20.01.2026 by Pauline Borgogno
clothing glove adult female person woman indoors

Be Well

Cryobliss, le nouveau temple parisien de la récupération et du mieux-être

À deux pas des Champs-Élysées, Cryobliss signe une expérience de bien-être exclusive où le froid extrême et la technologie médicale s’unissent pour régénérer le corps et apaiser l’esprit.

16.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

architecture building housing house cabin log cabin hotel

Voyage

Chalets privés à Megève : l'alternative chic

Lassés des aléas de l’hôtellerie, des va-et-vient du room service, de la difficulté de trouver des chambres familiales ? Pour profiter d’un séjour aux sports d’hiver en famille ou en tribu, le chalet s’impose souvent comme la meilleure alternative. Notre sélection de chalets privés à Megève.

11.02.2026 by Christian-Luc Parison
accessories jewelry necklace person animal bird art handicraft sea life seashell

Food

Saint-Valentin 2026 : les douceurs à partager en amoureux

À deux, ou même en solo pour célébrer le self love, on honore la fête de l'amour avec des entremets et chocolats qui nous séduisent — tout d'abord par l’œil, puis poursuivent les plaisirs jusqu'au palais.

26.01.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman cat pet photography portrait clothing glove

Beauté

Le Botox capillaire, l'atout charme pour une Saint-Valentin inoubliable

Pile à temps pour la Saint-Valentin, Franck Provost propose deux rituels Botox capillaires d’exception, promesse d’une chevelure intensément réparée, lumineuse et irrésistiblement soyeuse.

12.02.2026 by Pauline Borgogno
clothing coat jacket person hat glove

Industry Trends

La douceur du froid selon Haider Ackermann pour Snow Goose by Canada Goose

Pour l’Automne-Hiver 2025-26, Haider Ackermann transforme l’héritage polaire de Canada Goose en une vision poétique où légèreté, couleur et responsabilité environnementale redessinent l’hiver.

12.02.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman dancing leisure activities

Be Well

Saint-Valentin : et si on la dansait façon Beyoncé ?

Et si, pour la Saint-Valentin, on troquait les roses rouges contre des talons hauts et une bonne dose de self-love sur du Beyoncé ?

12.02.2026 by Pauline Borgogno
new york bag handbag person adult male man mobile phone belt shoe people

Fashion Week

Chez Tory Burch, la force des essentiels dans un monde en tumulte

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Tory Burch signe une méditation sensible sur ce qui perdure — des classiques façonnés par l’histoire, réinventés par l’instinct et l’intime.

12.02.2026 by Pauline Borgogno
bestof topix new york adult female person woman fashion male man handbag lady shoe

Fashion Week

Chez Proenza Schouler, l'aube d’une femme nouvelle

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Rachel Scott signe la première collection féminine de Proenza Schouler et esquisse le portrait d’une femme new-yorkaise, précise mais insaisissable, qui transforme la rigueur en liberté.

12.02.2026 by Pauline Borgogno
new york adult female person woman footwear shoe mobile phone fashion paparazzi crowd

Fashion Week

Chez Coach, l'Amérique au-delà des frontières

À New York, Coach dévoile une collection Automne-Hiver 2026-27 qui célèbre une jeunesse sans frontières, entre héritage américain et élan résolument contemporain.

12.02.2026 by Pauline Borgogno