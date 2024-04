C'est à l'hôtel Brach au cœur du seizième arrondissement parisien que la facialiste Céline Pavoine et son équipe vous reçoit sur son fauteuil de barbier muni d’un oreiller ultra-douillet pour son protocole énergique Detox/Stretching/Tonification/Gainage. Ici pas de musique tibétaine et de lumière tamisée, mais une playlist feel good et des mains d’expertes qui réveillent votre éclat et détend vos traits en deux temps trois mouvements.