LaserLift® : un effet lifting sans chirurgie pour le visage et le corps
Technique laser mini-invasive, le LaserLift® raffermit la peau, stimule durablement le collagène et redessine les contours du visage et du corps sans chirurgie.
Technique laser mini-invasive, le LaserLift® raffermit la peau, stimule durablement le collagène et redessine les contours du visage et du corps sans chirurgie.
Du menton fuyant au relâchement de l’ovale, le Dr Martin Rachwalski explique comment les nouvelles technologies de remodelage permettent aujourd’hui de redéfinir le profil avec une précision inédite, sans recourir à un lifting traditionnel.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.