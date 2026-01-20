À Montparnasse, un nouveau terrain de jeu urbain signé Annette K.
À Montparnasse, Annette K. dévoile un espace hybride où performance sportive, design et bien-être s’entrelacent sous la signature de Maison Sarah Lavoine.
Alors que Netflix s’apprête à diffuser la quatrième saison de La Chronique des Bridgerton (le 29 janvier…) l’hôtel londonien, The Lanesborough, a décidé de proposer à ses hôtes un afternoon tea en édition limitée. Un événement qui, à travers ce clin d’œil à une série culte, rendra hommage à l’époque de la Régence, une période de festivités fastueuses, de réceptions, de bals élégants et de grands dîners…
En 2026, la beauté a cessé de faire du bruit. Elle ne cherche plus à convaincre, encore moins à impressionner. Elle s’est déplacée vers quelque chose de plus intérieur, plus lent, plus exigeant. Elle se vit dans des lieux confidentiels, loin des regards pressés, dans des espaces où le temps semble volontairement suspendu.