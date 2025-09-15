"Wonderland" : la première grande rétrospective d’Annie Leibovitz en Espagne
La Fondation Marta Ortega Pérez célèbre l’univers d’Annie Leibovitz dans une exposition inédite.
La Fondation Marta Ortega Pérez célèbre l’univers d’Annie Leibovitz dans une exposition inédite.
Avec Steorra, Above Us, Aesop confirme que la parfumerie peut être un art subtil, exigeant et profondément humain. Une écriture olfactive sans concession, née de la complicité entre une maison et une parfumeuse qui partagent le goût du rare et de l’essentiel.