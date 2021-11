Lily Gavin x Vincent Van Gogh à Luma Arles

A l’invitation de Julian Schnabel, Lily Gavin (née en 1995) a réalisé un reportage photographique durant le tournage du film “At Eternity’s Gate” (2017), que l’artiste néo-expressionniste américain a consacré à Vincent Van Gogh. Fixant les espaces et les acteurs vêtus en costumes d’époque, Gavin a circulé sur les différents lieux de tournage (Arles, Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise), rejouant un voyage dans le temps auprès de Van Gogh. A l’occasion de l’exposition de cette série de photographies argentiques au Parc des Ateliers de Luma Arles, L’Officiel a recueilli le témoignage de la jeune artiste sur cette expérience et, plus largement, sa pratique.