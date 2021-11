Prix HYam : un soutien aux artistes émergents des pays de la Méditerranée

Il y a quelques semaines était décerné le prix HYam (Hydra for artists of the Mediterranean), une distinction dont cette deuxième édition confirme l’objectif initial : soutenir les artistes émergents issus des pays de la Méditerranée. A cette occasion, Pauline Simons, à l’origine de cette initiative purement philanthropique, évoque pour L’Officiel l’identité et les ambitions de ce jeune prix qui se forge une belle place sur l’île qui en a suscité la création et accueille l’œuvre sélectionnée : Hydra, au cœur de la mer Egée.